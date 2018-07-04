Габулов: "Не хотим останавливаться на достигнутом, победа над Испанией - не предел"

Голкипер сборной России Владимир Габулов высказался по предстоящему четвертьфиналу Чемпионата Мира, в котором его команда сыграет с Хорватией.

"Надо готовиться к четвертьфиналу. Избежать ненужной эйфории и в хорошем состоянии подойти к следующему матчу. Надо держать эмоции при себе и тренироваться. Сделано большое дело - наши ребята вместе со страной были едины и совершили настоящий подвиг. Теперь так же вместе нужно двигаться дальше. Мы показали на этом Чемпионате Мира, что способны на очень многое. И не хотим останавливаться на достигнутом.

Верим, что победа над Испанией - не предел, а с нашими болельщиками и их прекрасной поддержкой можно добиваться новых побед. Поэтому очень рассчитываем, что такая же атмосфера будет и в четвертьфинальном матче, а наша команда отдаст все свои силы для того, чтобы снова порадовать зрителей и всю нашу страну", - цитирует 34-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним, Газзаев поставил новую задачу перед сборной. | soccernews.ru