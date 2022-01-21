Габулов порассуждал о возможном переходе Кокорина в "Химки"
Фото твиттер "Фиорентины"
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов рассказал, может ли в подмосковный клуб перейти нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин.
"Конечно, мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить на считанные минуты. И стоит учитывать, что в "Фиорентине" есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка.
Кроме того, Европа - это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, всё немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определённое время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или ещё какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.
Приглашение Кокорина в "Химки"? Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы "Фиорентина" рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы была готовность и желание самого Кокорина выступать за "Химки". Пока этой темы нет на повестке дня", - сказал Габулов.
Ранее сообщалось, что "Химки" интересовались Кокориным, однако финансовые аспекты потенциальной сделки отпугнули клуб РПЛ.
В текущем сезоне 30-летний форвард не забил ни одного гола в шести матчах в составе "Фиорентины".
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