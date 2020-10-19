Габулов рассказал о состоянии сына Черчесова, который получил удар коленом в голову в матче ПФЛ
Председатель совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов рассказал подробности о травме вратаря команды Станислава Черчесова, который получил коленом в голову в матче Профессиональной футбольной лиги с "Родиной".
"После обследования у Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб. Завтра операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м — Алексей Юрьевич Дробышев. По срокам восстановления пока информации нет: все зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы. Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина", - приводит слова Габулова "Чемпионат".
25-летний Станислав Черчесов-младший является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Голкипер выступает в составе "Олимп-Долгопрудный" с 2020 года.
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