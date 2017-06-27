Габулов: "Сборная России амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя"
Вратарь сборной России Владимир Габулов подвел итоги выступления команды на Кубке Конфедераций.
"Мы провели месяц в составе сборной России, и я могу с уверенностью сказать, что в команде сложилась позитивная рабочая атмосфера. Все ребята выкладывались на каждой тренировке, в каждом матче и прекрасно понимали те требования, которые предъявлял тренерский штаб. Я провел этот месяц с большой пользой для себя в профессиональном плане.
Да, нам не удалось выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за Кубок конфедераций, но многое было сделано для движения вперед. Тренерский штаб ставил перед нами задачу, и мы выходили на поле только с одной мыслью – победа в каждом матче. Очень важно, что у нашей страны есть футбольная сборная, которая действительно является сплоченным коллективом. Она амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя – вся страна это видела в каждом матче Кубка конфедераций.
Важно и то, что у сборной появились рисунок и качество игры – это заслуга тренерского штаба. Да, это не всегда приводило к забитым голам, у нас были проблемы с реализацией, но с такими командами, как Португалия и Мексика, которые находятся в числе лидеров мирового футбола, наша сборная создавала хорошие голевые моменты.
Честно говоря, мне не совсем понятна критика сборной. Общественность сложно понять – то все требуют омоложения состава, смены поколений, то начинают критиковать сборную после того, как футболисты, многие из которых по сути еще не имеют особого опыта игры за национальную команду, выходят на поле и бьются за нее", - приводит слова Габулова его официальный сайт.
Напомним, что сборная России не сумела выйти из группы, набрав три очка в трех матчах.
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|Группа A
|М
|О
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|Португалия
|3
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|Мексика
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|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1