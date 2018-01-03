Габулов: "Смог реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве"

Российский вратарь Владимир Габулов прокомментировал свой переход в "Брюгге" из тульского "Арсенала".

"Переход в "Брюгге" для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!", - написал Габулов в своем Instagram.

Фото: Габулов в "Брюгге".

Напомним, что 34-летний Габулов подписал с "Брюгге" контракт до лета 2019 года.

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