Габулов в четвертый раз подряд не вышел на поле
В матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл вничью со "Стандардом" (1:1).
Российский голкипер гостей Владимир Габулов остался в запасе в четвертый раз подряд.
Напомним, что 34-летний Габулов сыграл за "Брюгге" 5 матчей и пропустил 13 голов.
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|Гент
|28
|47
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|28
|38
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|Антверпен
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|Сент-Трюйден
|28
|36
|10
|Ред Стар Ваасланд
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|Зульте-Варегем
|28
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|Остенде
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|Мукрон Перувелз
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|28
|28
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|Эупен
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