Габулов в четвертый раз подряд не вышел на поле

Теги клуб брюггевладимир габулов

Габулов в четвертый раз подряд не вышел на поле
В матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл вничью со "Стандардом" (1:1).

Российский голкипер гостей Владимир Габулов остался в запасе в четвертый раз подряд.

Напомним, что 34-летний Габулов сыграл за "Брюгге" 5 матчей и пропустил 13 голов.

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