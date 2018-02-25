Габулов в четвертый раз подряд не вышел на поле



В матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл вничью со "Стандардом" (1:1).

Российский голкипер гостей Владимир Габулов остался в запасе в четвертый раз подряд.

Напомним, что 34-летний Габулов сыграл за "Брюгге" 5 матчей и пропустил 13 голов.

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