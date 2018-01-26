Габулов вновь пропустил два мяча в матче за "Брюгге"

Теги клуб брюггевладимир габулов

Габулов вновь пропустил два мяча в матче за "Брюгге"

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома обыграл "Остенде" со счетом 3:2.

Голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл в этом поединке всего 90 минут и пропустил два гола.

Это был второй матч российского кипера за бельгийцев. В первой встрече с "Антверпеном" (2:2), он также дважды доставал мяч из сетки своих ворот.

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