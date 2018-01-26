Габулов вновь пропустил два мяча в матче за "Брюгге"
В матче 23-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома обыграл "Остенде" со счетом 3:2.
Голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл в этом поединке всего 90 минут и пропустил два гола.
Это был второй матч российского кипера за бельгийцев. В первой встрече с "Антверпеном" (2:2), он также дважды доставал мяч из сетки своих ворот.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|23
|57
|2
|Шарлеруа
|23
|45
|3
|Андерлехт
|23
|44
|4
|Гент
|23
|36
|5
|Антверпен
|23
|36
|6
|Сент-Трюйден
|23
|32
|7
|Генк
|23
|30
|8
|Ред Стар Ваасланд
|23
|29
|9
|Кортрийк
|23
|29
|10
|Стандард Льеж
|23
|29
|11
|Зульте-Варегем
|23
|26
|12
|Мукрон Перувелз
|23
|26
|13
|Остенде
|23
|25
|14
|Локерен
|23
|24
|15
|Эупен
|23
|19
|16
|Мехелен
|23
|18