Габулов вновь пропустил два мяча в матче за "Брюгге"

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома обыграл "Остенде" со счетом 3:2.

Голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл в этом поединке всего 90 минут и пропустил два гола.

Это был второй матч российского кипера за бельгийцев. В первой встрече с "Антверпеном" (2:2), он также дважды доставал мяч из сетки своих ворот.

Не пропустите: Стерлинг может купить виллу в Испании более, чем за пять миллионов евро. | http://soccernews.ru