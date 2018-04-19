Габулов впервые сыграл на "ноль" за "Брюгге"

В матче чемпионата Бельгии "Брюгге" на своем поле разгромил "Шарлеруа" (6:0).

Этот матч стал первым для российского вратаря Владимира Габулова за бельгийский клуб без пропущенных мячей.

Напомним, что 34-летний Габулов перешел в "Брюгге" этой зимой, провел за клуб 7 матчей и пропустил 14 голов.

Стоит отметить, что Габулов регулярно вызывается в сборную России и имеет хорошие шансы попасть в заявку на Чемпионат Мира.

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