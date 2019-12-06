Габулов: "Я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь"

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Габулов: "Я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь"

Экс-голкипер сборной России и президент "Алании" Владимир Габулов прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб.

"Дорогие болельщики "Алании"! Начну с главного: я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь.

Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в "Алании", - говорится в заявлении.

Габулов также отметил, что проблемы клубе есть, однако они решаемы.

Напомним, в этом сезоне клуб начал играть в третьем по силе дивизионе России.

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