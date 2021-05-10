Гацкан анонсировал свой уход из "Крыльев Советов"
Фото сайт "Крыльев Советов" / Автор неизвестен
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан покидает самарский клуб в связи с истечением срока контракта.
"Я говорил перед сезоном, что пришёл, чтобы вернуть команду в Премьер-лигу. Я это сделал и с лёгкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моём сердце", - сказал 37-летний футболист.
Гацкан выступал за "Крылья" с лета 2019с года, сыграл 51 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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