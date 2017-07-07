Гацкан: "Игрокам "Ростова" давали красные карточки просто так"

Теги ростовалександр гацкан

Гацкан: "Игрокам "Ростова" давали красные карточки просто так"
Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал большое количество удаление в составе его команды в минувшем сезоне.

"В том сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идём, есть результат и начали нас чуть "успокаивать". С "Зенитом" дали красную просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две жёлтые. Там судья пенальти должен ставить, а дает мне желтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками.

Третья моя красная карточка - за фол на защитнике "Анжи" Гасанове. Я футболист жесткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон - это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше не было никогда. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом всё нормально, просил не переживать", - сказал Гацкан в интервью Hard'Core Interview.

Напомним, что в минувшем сезоне игрока "Ростова" восемь раз удалялись с поля.

Не пропустите: Джанаев прилетел на сбор "Рубина" в Австрии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов