Гацкан: "Игрокам "Ростова" давали красные карточки просто так"



Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал большое количество удаление в составе его команды в минувшем сезоне.

"В том сезоне нам начали выдавать красные карточки просто за любой вариант. Руководители увидели, что мы хорошо идём, есть результат и начали нас чуть "успокаивать". С "Зенитом" дали красную просто ни за что. С грозненцами тоже ни за что две жёлтые. Там судья пенальти должен ставить, а дает мне желтую за картинное падение, когда человек меня внаглую толкает руками.

Третья моя красная карточка - за фол на защитнике "Анжи" Гасанове. Я футболист жесткий, но никогда не бью специально, тем более в лицо ногой. Поэтому для меня был шок. Хотел сыграть в мяч, не видел, как соперник нагибается, и в итоге попал ему в лицо. И третья красная карточка за сезон - это уже само по себе для меня шок, ведь такого раньше не было никогда. Плохо спал той ночью, сразу после игры позвонил Гасанову, извинился. Он говорил, что у него проблемы с зубами, но в целом всё нормально, просил не переживать", - сказал Гацкан в интервью Hard'Core Interview.

Напомним, что в минувшем сезоне игрока "Ростова" восемь раз удалялись с поля.

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