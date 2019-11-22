Гацкан: "При Бердыеве "Спартак" стабильно бы боролся за Лигу Чемпионов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан считает, что "Спартак" допустил ошибку, отказавшись от приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера.
"Если бы Бердыев пришёл в "Спартак", я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в "Спартаке" - Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, "Спартак" стабильно бы боролся за Лигу Чемпионов", - сказал Гацкан.
Бердыев мог возглавить "красно-белых" в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева, но сторонам не удалось договориться о сотрудничестве.
В итоге "Спартак" доверили Массимо Каррере, а Бердыев вернулся в "Ростов" в качестве консультанта.
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