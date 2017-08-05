Гацкан признан лучшим игроком "Ростова" в июле

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист стал победителем голосования болельщиков, опередив Миху Мевлю и Тимофея Калачёва.

Стоит отметить, что в июле Гацкан сыграл за "Ростов" три матча и забил один гол.

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