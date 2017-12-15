Гацкан признан лучшим игроком "Ростова" в ноябре-декабре



Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщает официальный твиттер клуба.

Хавбек занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, опередив Тимофея Калачева и Сергея Паршивлюка.

В ноябре и декабре 33-летний Гацкан провел за "Ростов" 5 матчей в Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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