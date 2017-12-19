Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

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Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан подписал новый контракт со своим клубом, сообщают российские СМИ.

33-летний футболист заключил с "жёлто-синими" соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года, сыграл 262 матча и забил 19 голов.

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Dinamo-67

Ну раз своих не могут воспитать, приходится чужого пенсионера держать.

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