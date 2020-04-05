Гацкан рассказал, почему не смог пробиться в основу "Спартака"
Молдавский полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал, почему в 2004 году он не смог пробиться в основной состав московского "Спартака".
"В команде были очень сильные футболисты — Титов, Аленичев. Что они творили в квадрате! Мяч было отобрать нереально. Старался брать от них лучшее, чтобы попасть в первую команду. К сожалению, не получилось. Со Скалой и Старковым не говорил о том, почему играю только за дубль. Выбор всегда за тренером. Поэтому поехал в аренду в Челябинск, где случился переломный момент. Уровень первой лиги тогда был неплохой, мы заняли 9-е место, смотрелись достойно. Потом из той команды несколько ребят себя показали в РПЛ — Торбинский, Хагуш, Лосев", - приводят слова Гацкана российские СМИ.
Гацкан перешел в "Спартак" в 2004 году из молдавского "Униспорт-Авто". В 2006 году хавбек перебрался в "Рубин", а затем более 10 лет выступал за "Ростов". За сборную Молдовы сыграл 61 матч и забил пять голов.
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