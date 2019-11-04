Гацкан: "Соболев может стать круче Дзюбы"

Хавбек "Крыльев Советов" Александр Гацкан высоко отозвался о потенциале своего одноклубника Александра Соболева.

"У него есть все шансы стать круче Дзюбы. Он молодой очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше всё будет зависеть только от него – как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достичь, как мне кажется, даже большего, чем Дзюба", - сказал Гацкан.

В текущем сезоне 22-летний Соболев сыграл за "Крылья" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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