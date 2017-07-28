Гацкан: "Верю, что у "Ростова" всё получится"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан высказался об изменениях в своей команде, которые произошли этим летом.

Напомним, что после ухода с тренерского мостика Курбана Бердыева донской клуб покинули многие игроки. В итоге "Ростов" возглавил Леонид Кучук, а в команде появилось большое количество новичков.

"Всё произошло очень быстро и внезапно. Но уже прошло время, и мы собрали новую команду под руководством хорошего тренера. Мысли сменить клуб у меня не было. Но многое зависело от руководства и от тренера. Я поговорил с Кучуком, и он сказал, что мы соберём хорошую команду. Верю, что у нас всё получится" - цитирует Гацкана официальный сайт клуба.

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