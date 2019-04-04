Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал" (видео голов)

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Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал" (видео голов)

"Валенсия" обыграла "Реала" в матче 30-го тура Ла Лиги.

В составе победителей голами отметились Гонсалу Гедеш и "Зенита" Эсекиэль Гарай. В составе мадридцев единственный гол на 4-й добавленной минуте забил Карим Бензема.

"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалу Гедеш, 35 - 1:0, Гарай, 83 - 2:0, Бензема, 90+3 - 2:1.

"Валенсия": Нету, Васс, Гарай, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 80), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш (Черышев, 73), Родриго, Гамейро (Мина, 85).

"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Иско, 64), Васкес (Диас, 78), Бензема, Асенсио (Бэйл, 64).

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков. "Валенсия" с 46 баллами расположилась на 6 позиции.

А еще: СПАЛ обыграл "Лацио", "Торино" переиграл "Сампдорию" и другие результаты 30-го тура Серии А | http://soccernews.ru

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