Гаджи Гаджиев: "Краснодар" обойдет "Локомотив" на финише РПЛ"

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Гаджи Гаджиев: "Краснодар" обойдет "Локомотив" на финише РПЛ"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что на финише РПЛ "Краснодар" обгонит "Локомотив".

"Мне кажется, что "Краснодар", клуб, который очень хорошо организован, может сильно финишировать. Хотя покинувший железнодорожников Юрий Павлович Семин в недавнем интервью заметил, что календарь у "Локомотива" более мягкий. Важно, играешь ли ты с тем же "Зенитом". Это фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Но мне почему-то кажется, что "Краснодар" сможет найти наиболее эффективные пути подготовки", - цитирует специалиста Team Russia.

После 22 туров чемпионата России "Краснодар" и "Локомотив" имеют в активе по 41 баллу.

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