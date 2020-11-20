Гаджи Гаджиев оценил игру Заболотного в сборной России

Экс-главный тренер "Крыльев-Советов" Гаджи Гаджиев высказался по поводу результативности Антона Заболотного в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

"Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причем в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он - нападающий номер один в сборной России. По разным причинам не было Артема Дзюбы, Александра Кокорина, Федора Смолова - футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Федора Чалова, но тренерам виднее", - цитирует Гаджиева RT.

Отметим, футболист вышел в старте команды и допустил несколько серьезных ошибок по ходу игры.

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