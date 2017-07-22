Гаджиев: "Амкар" уже второй раз проваливает первые таймы"

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Гаджиев: "Амкар" уже второй раз проваливает первые таймы"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев высказался после матча второго тура чемпионата России против "Анжи".

"Анжи" выиграл закономерно. Мы уже второй раз проваливаем первые таймы. Объяснение мне сложно найти, но пока это не "Амкар", не команда, которая проводит изо всех сил любую игру, это факт. Второй тайм провели лучше, хотя было много ошибок и эмоций" - сказал Гаджиев

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" – "Амкар". | http://soccernews.ru

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1 Локомотив Москва 2 6
2 ЦСКА Москва 2 3
3 Зенит Санкт-Петербург 1 3
4 Краснодар 1 3
5 Анжи 2 3
6 Уфа 1 3
7 Ахмат 1 3
8 Спартак Москва 1 1
9 Ростов 1 1
10 Динамо Москва 1 1
11 Урал 1 1
12 Рубин 1 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Тосно 1 0
15 Амкар 2 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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