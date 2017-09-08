Гаджиев: "ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и контролировал его"

Теги амкаргаджи гаджиевцска москва

Гаджиев: "ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и контролировал его"

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал матч с ЦСКА (0:1).

"Да, мы проиграли, но и у той, и у той команды было по два момента. Одни забили, другие нет. Может, у Витиньо еще был момент, мне не очень хорошо было видно. Поэтому и проиграли. А так, ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и контролировал его. Достаточно качественно подходили к нашим воротам, но...

В первом тайме мы достаточно аккуратно сыграли в защите. Правда, выходы в контратаку удавались не так часто, как хотелось бы. Не хватало точного паса в отдельных ситуациях" - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Амкар" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 ЦСКА Москва 9 16
4 Ростов 8 15
5 Краснодар 8 15
6 Рубин 8 14
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов