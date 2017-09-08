Гаджиев: "ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и контролировал его"

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал матч с ЦСКА (0:1).

"Да, мы проиграли, но и у той, и у той команды было по два момента. Одни забили, другие нет. Может, у Витиньо еще был момент, мне не очень хорошо было видно. Поэтому и проиграли. А так, ЦСКА как должен был контролировать мяч, так и контролировал его. Достаточно качественно подходили к нашим воротам, но...

В первом тайме мы достаточно аккуратно сыграли в защите. Правда, выходы в контратаку удавались не так часто, как хотелось бы. Не хватало точного паса в отдельных ситуациях" - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

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