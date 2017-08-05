Гаджиев: "Если "Амкар" так будет играть, ничего не получится"

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Гаджиев: "Если "Амкар" так будет играть, ничего не получится"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"Несмотря на то, что проиграли, у меня всё-таки более спокойное настроение, чем после других игр. Понятно, что произошло. В штрафной мы просто дарили мяч. Если так будем играть, ничего не получится. Те, кто эти ошибки сделал, сидят со слезами на глазах. Они понимают, что так играть нельзя. Никто ничего не говорит, все понимают. Двигались до конца, играли, старались изо всех сил. Понятно, что допустили грубые ошибки в обороне" - сказал Гаджиев.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Амкар". | http://soccernews.ru

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