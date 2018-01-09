Гаджиев: "Этот сезон "Амкар" доиграет, а дальше пока не ясно"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал, что сложное финансовое состояние клуба не изменилось.

"Конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остается прежней. На сборы мы все-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определенные подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю.

Спонсоры у "Амакара" всегда были, возможности края немалые. А как на сегодняшний день обстоят дела, может ответить гендиректор или президент клуба. Что делать, если деньги найти не удастся? Губернатор Пермского края дал гарантию, что сезон "Амкар" доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона еще в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному "Арсеналу" быть в премьер-лиге конкурентоспособным", – приводят слова Гаджиева российские СМИ.

После 20 туров "Амкар" занимает 13 место в Премьер-лиге.

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