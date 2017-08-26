Гаджиев: "К "Амкару" пришла удача"

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Гаджиев: "К "Амкару" пришла удача"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подвёл итоги матча восьмого тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Удача к нам пришла, потому что о ней говорили перед игрой. Переиграть удалось, потому что были чуть более мобильны и организованы. А может быть, "Арсенал" посчитал, что у нас "командочка" такая, с двумя очками. Они и Грозный обыграли, хорошую игру показали. Сложно сказать. Не думаю, что после этой игры будет легче. У нас куча проблем - и игровых, и других. Потенциал у команды есть, который позволяет выигрывать такие матчи. Думаю, мы можем и выигрывать, и проигрывать. У нас всё будет на этой дороге, тяжёлый путь" - сказал Гаджиев.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" - "Амкар". | http://soccernews.ru

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