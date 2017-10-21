Гаджиев: "Летим домой с позитивным настроением"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился эмоциями после матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Понимали перед игрой, что будет непростой матч, надеюсь, и в "Спартаке" думали так же. Сыграли в свою силу. Говорили перед матчем, что нужно сыграть именно так. В целом нормальный результат для нас. Летим домой с позитивным настроением" - сказал Гаджиев.

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