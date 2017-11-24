Гаджиев: "Мы достаточно хорошо комбинировали, но не находили решения в концовке"

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Гаджиев: "Мы достаточно хорошо комбинировали, но не находили решения в концовке"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал комментарии после матча 18-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Я думаю, ребята нормально сыграли. Концовку, может быть, немножко смазали. Но их понять можно - победа очень нужна, хотели сохранить. Но и убегали в контратаку тоже несколько раз, в частности очень уж хороший момент был у Прокофьева. В первом тайме у "Динамо" шесть человек в линию выстраивалось. Они достаточно организованно играли в обороне, перекрывали зоны, поэтому и тяжело было. Но я всё равно считаю, что мы достаточно хорошо для нас комбинировали, но не находили решения в концовке. В целом считаю, что игроки неплохо подходили к воротам. А вскрывать оборону бывает тяжело даже нашим очень квалифицированным командам" - сказал Гаджиев.

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