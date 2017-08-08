Гаджиев: "Надо двигаться дальше, и все"



Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0) в матче пятого тура чемпионата России.

"Нельзя сказать, что сегодня было много моментов. Действовали получше в атаке, в прессинге в первом тайме. Во втором тайме сложнее было, это затратный метод игры. Пенальти не забили – ничего, бывает. Надо двигаться дальше, и все.

О позиции опорного полузащитника говорим давно, с мая или апреля месяца. Думаю, сегодня Зайцев неплохо справился с этой функцией. Много единоборств выиграл. Считаю, что он нормально сыграл", – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".

Стоит отметить, что "Амкар" набрал первое очко в этом сезоне после серии из четырех поражений на старте турнира. Впрочем, клуб по-прежнему не забил ни одного мяча.

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