Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в "Фиорентине"

Фото инстаграм Александра Кокорина

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о том, почему у Александра Кокорина пока не получается заиграть в "Фиорентине".

"У Кокорина крайне сложная ситуация, вызванная системными травмами. В "Фиорентине" он находился в плохом состоянии, был далёк от своей лучшей формы. Ведь мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты банально не успеваешь их набрать", - сказал Гаджиев.

Напомним, что в январе "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 30-летний россиянин принял участие всего в трёх матчах, пропустив остальные игры из-за травм.

Не пропустите: Кокорин пропустит ещё два матча из-за травмы. | http://soccernews.ru