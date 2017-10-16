Гаджиев: "Не смогли справиться с эмоциями"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Эмоций на три игры хватает. Пауза была. Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрее головы. Борьбы и брака было больше, чем игры. С эмоциями справиться не смогли - были заряжены агрессивно" - сказал Гаджиев.

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "Тосно". | http://soccernews.ru