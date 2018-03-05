Гаджиев: "Не уверен в том, что "Амкар" не бросят"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

"Есть ли уверенность, что клуб не бросят в этой ситуации? Нет, у меня нет такой уверенности. В местных газетах появляются статьи о том, что у "Амкара" финансовые нарушения, поэтому из-за них уходят генеральный директор клуба и исполнительный директор - Резвухин и Маслов. Могу сказать, что это чушь полная. "Амкар" проверяли десятки раз. Клуб открытый. У нас есть проблема в нашем футболе – нет механизмов финансирования клубов РФПЛ и ФНЛ. Проблемы реально стоят остро и требуют решения. Нужен диалог", - сказал он.

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