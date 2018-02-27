Гаджиев озвучил условия аренды форварда ЦСКА Оланаре

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев озвучил условия аренды нападающего ЦСКА Аарона Оланаре.

"Я хотел бы сказать спасибо ЦСКА за то, что они пошли нам навстречу в финансовом плане. У нашего клуба есть очень жёсткие ограничения по ведомости, поэтому мы довольны тем, что ЦСКА согласился большую часть зарплаты платить. В противном случае у нас Оланаре просто не было бы, а форвард он хороший. Нам нужен" - сказал Гаджиев.

Напомним, что "Амкар" арендовал 23-летнего Оланаре до конца текущего сезона без права выкупа.

Не пропустите: Акинфеев стал доверенным лицом президента России. | http://soccernews.ru