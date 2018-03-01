Гаджиев подтвердил свой уход из "Амкара"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев официально подтвердил свой уход из пермского клуба.

"Вопрос о моём уходе уже решён. Осталось уладить формальности" - сказал 72-летний специалист.

Напомним, что Гаджиев возглавлял "Амкар" с декабря 2014 года.

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