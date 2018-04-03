Гаджиев предложил реформу РФПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев предложил реформировать РФПЛ.

"У нас страна большая и не надо сокращать количество участников РФПЛ. Мы всё время тормозим. Надо сокращать число команд, которые летают через всю страну - надо сделать группы в РФПЛ по географическому принципу" - сказал Гаджиев.

Напомним, что сейчас участниками чемпионата России являются 16 команд.

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