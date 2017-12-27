Гаджиев предъявил претензии Кокорину

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Гаджиев предъявил претензии КокоринуГлавный тренер пермского "АмкараГаджи Гаджиев предъявил претензии форварду питерского "Зенита" и сборной России Александру Кокорину.

"Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на 100 процентов... Я помню Кокорина, когда он только начинал в "Динамо". Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не однажды, но в то же время он и не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее...

Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия лично моя", - цитирует 72-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, Дзюба может быть переведен в "Зенит-2". | soccernews.ru

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