Гаджиев продлил контракт с "Амкаром"

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Гаджиев продлил контракт с "Амкаром"

Президент пермского "Амкара" Геннадий Шилов сообщил, что клуб подписал новый контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.

По словам функционера, 71-летний специалист заключил соглашение до лета 2020 года.

Напомним, что Гаджиев возглавляет "Амкар" с декабря 2104 года. Под его руководством пермяки в минувшем сезоне заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

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