Гаджиев прокомментировал вылет "Амкара" из кубка России

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал вылет своей команды из кубка России от курского "Авангарда".

"Должны выигрывать такие матчи, играть лучше, особенно в атаке. Вся ответственность - на мне как главном тренере. К сожалению, целая группа футболистов выпала из игры. Те, кто в подготовке выглядели лучше, были неубедительны. Мы не создали опасных ситуаций около ворот, даже имея солидное территориальное преимущество", - цитирует 72-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Напомним, "Авангард" обыграл "Амкар" только в серии пенальти. | soccernews.ru