Гаджиев прокомментировал вылет "Амкара" из кубка России

Теги амкаравангард курскгаджи гаджиев

Гаджиев прокомментировал вылет "Амкара" из кубка РоссииГлавный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал вылет своей команды из кубка России от курского "Авангарда".

"Должны выигрывать такие матчи, играть лучше, особенно в атаке. Вся ответственность - на мне как главном тренере. К сожалению, целая группа футболистов выпала из игры. Те, кто в подготовке выглядели лучше, были неубедительны. Мы не создали опасных ситуаций около ворот, даже имея солидное территориальное преимущество", - цитирует 72-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Напомним, "Авангард" обыграл "Амкар" только в серии пенальти. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов