Гаджиев раскритиковал систему подготовки российских футболистов

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев указал на проблемы при подготовке футболистов в стране.

"Нужно признать, что мы не успеваем за темпами развития игры и отстаём в них не только от ведущих футбольных стран. Это видно и по результатам выступлений наших клубов, и по выступлениям сборных различных возрастов уже на протяжении десятка лет. И сегодня наша лучшая молодёжь не выглядела конкурентоспособно с ровесниками из Франции и Дании. Некоторым экспертам казалось, что у нас отличная команда. А ведь реально в списки, допустим, 500 лучших в Европе попадёт "полтора" игрока из России. Разве нет?

Это же не потому, что у нас нет реально талантливых ребят. Верно? Это потому, что акценты в развитии игры расставлены неправильно. Наши приоритеты не связаны с совершенствованием всей системы подготовки резерва, повышением требований к качеству подготовки, главная задача которой - воспитание индивидуально сильных ребят. Это зачастую подменяется совершенствованием различных способов, вариантов игры.

Когда мы обсуждаем причины провала наших клубов, то говорим о чём угодно, но не о действительных причинах. Говорим о том, кто какую позицию занял, вот если бы ударил левой, а не правой, замена не та, да и выбор тактики... Но причина-то не в этом. Это следствие того, что не выстроена, не работает вся система подготовки. У нас масса ребят, получивших футбольное образование в школах, не знает основ. Как открыться и как закрыть игрока, как принять мяч и как лучше его отдать, и тем не менее играет в РПЛ.

Индивидуальное мастерство нужно тренировать в гораздо больших объёмах и повысить требования к подготовке детских тренеров. Нужно помогать футболистам развиваться, а иначе можно считать, что у нас бесталанная молодёжь. Но это ведь не так. Поэтому чем больше школ в регионах, тем лучше. В элитные школы они должны приходить, уже умея писать, считать, будучи относительно развитыми и интеллектуально, и физически. Эти мысли основываются на многолетнем опыте работы: не один десяток игроков приходил в команды, которые я тренировал, с низким начальным, базовым уровнем готовности. Такого точно быть не должно", - сказал Гаджиев.

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