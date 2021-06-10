Гаджиев рассказал о несостоявшемся переходе Де Брюйне в "Анжи"

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Гаджиев рассказал о несостоявшемся переходе Де Брюйне в "Анжи"

Фото инстаграм Кевина Де Брюйне

Бывший наставник "Анжи" Гаджи Гаджиев вспомнил, как полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в своё время мог стать игроком махачкалинской команды.

"Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем "Анжи", но ещё не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учётом того, чтобы цена футболиста составляла не более 500 тысяч евро. И вышли на де Брюйне. Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит 3 миллиона евро. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около ста миллионов евро", - рассказал Гаджиев.
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