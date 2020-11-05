Гаджиев рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Анжи"



Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев рассказал, что несколько лет назад махачкалинский клуб интересовался нападающим сборной Бразилии и ПСЖ Неймаром.

"По прихода Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?! Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена - 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!" — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, что с января 2011 до декабря 2016 года владельцем "Анжи" являлся российский миллиардер Сулейман Керимов. В этот период за клуб выступали такие известные футболисты, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Лассана Диарра, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Виллиан, Игорь Денисов, Балаж Джуджак, Алексей Ионов, Андрей Ещенко, Олег Шатов и другие.

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