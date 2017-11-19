Гаджиев: "Результат матча против "Ростова" не устроил"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ростова".

"Устроил бы такой результат, если бы мы пенальти били в начале, а в конце бил бы "Ростов". А так, когда в концовке имеешь такой шанс, конечно, есть какая-то горечь. Если объективно говорить, наверное, закономерный результат", - цитирует 72-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Ростов" и "Амкар" голов не забили. | soccernews.ru