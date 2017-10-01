Гаджиев: "Рубину" не повезло, наш гол не вытекал из логики игры"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев высказался после матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Мы в первом тайме играли лучше. А забили во втором, когда "Рубин" имел заметное территориальное преимущество, контролировал мяч, нагнетал давление у наших ворот. Ребята справились и в обороне сыграли хорошо. "Рубину" не повезло, потому что мы в концовке забили гол, который, казалось бы, не вытекал из логики игры, но это футбол" - сказал Гаджиев.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Амкар". | http://soccernews.ru