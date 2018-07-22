Гаджиев: "Ситуация в "Анжи" крайне тяжелая"

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о проблемах махачкалинского "Анжи".

"Ситуация не просто тяжелая, а крайне тяжелая. Здесь много сопутствующих факторов, связанных и с выступлениями команды, и с финансовой составляющей. Можно сказать, что сейчас кризис и спортивный, и финансовый... Что касается финансовой ситуации в "Анжи", то она катастрофическая. И с каждым днем усугубляется, потому что у клуба растут долги...

В принципе, ситуация хорошо известна и руководству республики, и людям, не безразличным к футболу, за пределами Дагестана. Но ситуация все равно остается крайне сложной. Вполне допускаю, что "Анжи" не доиграет сезон. Легко допускаю", - цитирует 72-летнего специалиста Молодежь Дагестана.

Напомним, сегодня "Анжи" сыграл вничью с "Арсеналом". | soccernews.ru