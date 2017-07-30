Гаджиев: "Так играть в обороне нельзя"

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Гаджиев: "Так играть в обороне нельзя"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев высказался после матча третьего тура чемпионата России против "Ростова".

"К сожалению, опять проиграли опорную зону, не хватает качеств. В этом матче мы не могли выиграть, только сыграть вничью. Впереди у нас не было ничего, кроме приблизительных атак. Проигрывать так не следует. И пропущенный гол - результат контратаки, в которой мы оставили много свободных зон и игроков. Так играть в обороне нельзя" - сказал Гаджиев

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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