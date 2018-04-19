Гаджиев: "Такой финал Кубка России - успех для российского футбола"

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал выход в финал Кубка России "Тосно" и курского "Авангарда".

"Такой финал Кубка России - успех для российского футбола. Ведь и "Локомотив", и "Зенит" вылетели из Кубка, играя основными составами. Хорошо, что футбол такой непредсказуемый", - цитирует 72-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Червиченко назвал провалом вылет "Спартака" из Кубка. | soccernews.ru