Гаджиев: "Такой финал Кубка России - успех для российского футбола"

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Гаджиев: "Такой финал Кубка России - успех для российского футбола"Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал выход в финал Кубка России "Тосно" и курского "Авангарда".

"Такой финал Кубка России - успех для российского футбола. Ведь и "Локомотив", и "Зенит" вылетели из Кубка, играя основными составами. Хорошо, что футбол такой непредсказуемый", - цитирует 72-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Червиченко назвал провалом вылет "Спартака" из Кубка. | soccernews.ru

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