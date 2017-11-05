Гаджиев: "То, как сыграли против "Анжи" - это кошмар"

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Гаджиев: "То, как сыграли против "Анжи" - это кошмар"Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев дал комментарий по матчу своей команды против махачкалинского "Анжи".

"Традиционный комментарий по игре начинается для меня нетрадиционно - я возмущен. И возмущен всем - собой, тренерами, игроками… Вот так, как мы играли в обороне, мы не имеем право играть. Это же кошмар! Такие ошибки, которые приводили ко второму голу, например… На ровном месте, на мяче первый Мельников, его мяч, вдруг он падает… Ну и поле у нас, конечно, замечательное", - цитирует наставника пермяков официальный сайт его клуба.

Напомним, "Анжи" выиграло у "Амкара" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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