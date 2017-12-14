Гаджиев: "У "Амкара" очень большие сложности с бюджетом"

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Гаджиев: "У "Амкара" очень большие сложности с бюджетом"
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подробно рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"Клуб может прекратить существование. Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет. На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет.

Один из наиболее вероятных способов – создание ГЧП [государственно-частное партнерство], это то, что сейчас обсуждается. Я в курсе событий, которые происходят в клубе. Все попытки руководства клуба выработать общую позицию с министерством спорта не получаются", - приводят слова Гаджиева российские СМИ.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, чтоклубу не подтверждают финансирование на следующий год.

Не пропустите: "Амкар" может прекратить существование из-за финансовых проблем. | http://soccernews.ru

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