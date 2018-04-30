Гаджиев: "У "Зенита" нет стабильной и качественной игры, необходимой для победы в чемпионате"

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал вчерашнюю ничью питерского "Зенита" с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ.

"Для того, чтобы выигрывать наш чемпионат, необходима более стабильная, качественная игра. Ее у "Зенита" нет. Может быть, "Зенит" действительно был чуть ближе к победе, чуть больше имел моментов. Возможно, это так. Но не было такого подавляющего преимущества, чтобы можно было сказать, что "Зенит" создал 10 моментов, а ЦСКА - в два раза меньше", - цитирует 72-летнего специалиста Спорт уик-энд.

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