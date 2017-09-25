Гаджиев: "В целом матч со "СКА-Хабаровск" был непростой"

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Гаджиев: "В целом матч со "СКА-Хабаровск" был непростой"

Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев дал комментарии после матча 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Вроде бы счёт 3:0, а в целом был непростой матч. Может, в силу того, что мы слишком часто ошибались во втором тайме, например, в передачах. В контратаках вроде и забили парочку, а всё равно ощущение, что очень много игровых ситуаций, в которых мы, убегая, мяч теряли, можно сказать, на ровном месте" - сказал Гаджиев.

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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